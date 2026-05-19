Pozzuoli arriva in ambulanza e spacca il naso all'operatore socio sanitario È il dodicesimo caso del 2026 in Campania

Nella notte al pronto soccorso di Pozzuoli, un paziente in stato di agitazione è arrivato in ambulanza e ha colpito un operatore socio sanitario, provocandogli una ferita al naso. Questo episodio rappresenta il dodicesimo caso di violenza avvenuto in strutture sanitarie della Campania nel 2026. La situazione continua a preoccupare le autorità sanitarie, che monitorano attentamente gli episodi di aggressione nei servizi di emergenza.

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