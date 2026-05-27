Il caso Openda e la ricostruzione di Comolli | qualcosa non torna

Il caso Openda si sviluppa con una ricostruzione di Comolli che presenta alcune discrepanze. Un dirigente ha evidenziato che qualcosa non quadrava nella trattativa, mentre anche l’allenatore ha espresso insoddisfazione riguardo al mercato e alla mancanza di un ritorno di Kolo Muani. La situazione riguarda le operazioni di acquisto e le comunicazioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulla natura delle divergenze.

Cambiaso non è intoccabile: tre club sulle sue tracce. C’è anche l’Inter Vlahovic avvistato a Londra: suggestione Chelsea. La Juve ripensa ad Icardi? La Nazionale premia il vivaio Juve, prima chiamata per Daffara e Faticanti: com’è andata la loro stagione e quale sarà il futuro in chiave Juventus Juventus Next Gen, Di Pardo ritorna sull’esperienza in bianconero: «Mi ha aiutato tanto. Un percorso fondamentale per un giovane che vuole crescere» Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Women, con la Roma l’ultima in bianconero di quante giocatrici? Tra scadenze e possibile rivoluzione Italia Francia Under 17 1-0, parte con una vittoria l’avventura azzurra all’Europeo: decide Perillo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Flop Openda, la spiegazione di Comolli: «L’errore è nostro, ma lo avevamo preso per questo motivo»Comolli ha ammesso che l’errore nell’acquisto di Openda è stato loro, anche se avevano scelto il giocatore per una specifica ragione.

Argomenti più discussi: Openda è il papà di Leao: gli auguri di tifosi e Juve a Lois e Lise tra dolcezza e sfottò; Juve, un mercato da incubo: David e Openda e non solo... tutti i flop degli ultimi anni; La Juventus dà il benvenuto a Leao ma si tratta del figlio di Openda; Da Openda a Morata, quanti flop illustri in serie A.

#Comolli dice: Non ho rischiato l’esonero. #Openda è arrivato quando non c’era #Spalletti ma un altro allenatore. Peccato che Tudor non lo volesse e che ha trattato per tre mesi Kolo Muani senza prenderlo. Poi è rimasto con il cerino e si è buttato sul primo x.com

vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

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