Comolli ha ammesso che l’errore nell’acquisto di Openda è stato loro, anche se avevano scelto il giocatore per una specifica ragione. La società ha riconosciuto di aver commesso un errore nella valutazione, nonostante l’intento iniziale. La decisione di prendere Openda si basava su motivazioni precise, ma il risultato finale è stato negativo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze legate a questa scelta.

. Le dichiarazioni dell’ad. Damien Comolli, nell’incontro con la stampa avvenuto ieri, ha parlato del flop Openda motivando così operazione e investimento. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le sue dichiarazioni: « La lista dei club che volevano Openda la scorsa stagione, anche in Champions League, era molto lunga. So che è un giocatore che ha mercato. Abbiamo analizzato molto e abbiamo parlato con lui per capire che cosa non abbia funzionato. L’errore è nostro, perché probabilmente abbiamo portato un giocatore con caratteristiche che non erano del tutto adatte alla Juventus, oppure un giocatore che non era ancora pronto per giocare nella Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Flop Openda, la spiegazione di Comolli: «L’errore è nostro, ma lo avevamo preso per questo motivo»

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