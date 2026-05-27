Il caso di Gessica Disertore non sarà archiviato | giudice dispone nuovi accertamenti per far luce sulla sua morte
Il giudice ha deciso di non archiviare il caso di Gessica Disertore, trovata morta su una nave Disney nel 2023. Sono stati disposti nuovi accertamenti per chiarire le cause del decesso. La richiesta di archiviazione era stata respinta. Le autorità continueranno a indagare sul caso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali responsabilità.
Respinta la richiesta di archiviazione sul caso di Gessica Disertore, trovata morta su una nave Disney nel 2023. Disposti nuovi accertamenti su filmati di videosorveglianza e chat. Saranno sentite anche le persone che l'hanno vista prima del decesso. La legale della famiglia a Fanpage.it: "Siamo soddisfatti, tutto da rifare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gessica Disertore morta sulla nave crociera Disney: «Fentanyl nel sangue. Era stordita»
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