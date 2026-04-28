Montemiletto archiviato il caso della morte dell' anziana | il GIP dispone la chiusura del procedimento

Da avellinotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile 2026, il Gip del Tribunale di Avellino ha firmato un decreto che archivia il procedimento giudiziario relativo alla morte di un'anziana residente a Montemiletto. Il corpo della donna era stato trovato senza vita nella sua abitazione il 28 agosto dello scorso anno. La decisione di chiudere il caso è stata presa dopo le indagini condotte in questi mesi.

Avellino, 28 aprile 2026 - Con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, veniva disposta l'archiviazione del procedimento aperto a seguito del decesso di un'anziana residente a Montemiletto, il cui corpo era stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione il 28 agosto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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