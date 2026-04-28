Montemiletto archiviato il caso della morte dell' anziana | il GIP dispone la chiusura del procedimento

Il 28 aprile 2026, il Gip del Tribunale di Avellino ha firmato un decreto che archivia il procedimento giudiziario relativo alla morte di un'anziana residente a Montemiletto. Il corpo della donna era stato trovato senza vita nella sua abitazione il 28 agosto dello scorso anno. La decisione di chiudere il caso è stata presa dopo le indagini condotte in questi mesi.

Avellino, 28 aprile 2026 - Con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, veniva disposta l'archiviazione del procedimento aperto a seguito del decesso di un'anziana residente a Montemiletto, il cui corpo era stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione il 28 agosto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Querela ex maresciallo e comandante per chiusura della strada. Nessun abuso, caso archiviatoLe tesi difensive hanno quindi trovato accoglimento nel provvedimento emesso dal gip che ha, in effetti, archiviato il caso e non rilevato alcuna... Nessuna giustizia per la capretta uccisa a calci ad Anagni: archiviato il procedimento nei confronti dei ragazziIl Tribunale di Frosinone ha archiviato il procedimento a carico di alcuni ragazzi accusati di aver ucciso a calci una capretta nell’agosto 2023 ad...