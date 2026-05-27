il caso di barbara corvi se ne torna a discutere in commissione antimafia

La Procura di Terni ha aperto una terza inchiesta sul caso di Barbara Corvi, ancora irrisolto. Gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato della donna. La vicenda torna ad essere oggetto di discussione in Commissione antimafia. La nuova indagine si concentra su elementi non ancora chiariti e su eventuali responsabilità. La procura ha avviato accertamenti per fare luce sulla scomparsa e sui possibili legami con altre attività criminali.

Si continua a “scavare“ sul caso irrisolto di Barbara Corvi. Di recente la Procura della Repubblica di Terni ha aperto una terza inchiesta e gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato. Non solo la giustizia ordinaria, ma anche la commissione d’inchiesta “Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti“ dell’assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà oggi a Palazzo Cesaroni per continuare a tentare di fare luce sui fatti relativi alla misteriosa sparizione della donna che nel 2009 aveva 36 anni. Il presidente, Fabrizio Ricci, informa che la seduta sarà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Scomparsa Barbara Corvi, Lo Giudice torna a parlare

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