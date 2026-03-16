Bancomat ora arriva la commissione se sbagli a digitare il PIN | il caso che fa discutere

Una nuova regola sui prelievi al bancomat sta facendo discutere: ora, se si sbaglia a digitare il PIN, viene applicata una commissione. La misura ha suscitato reazioni tra gli utenti, che si sono confrontati sulla questione. La novità riguarda esclusivamente i casi di errori ripetuti o involontari durante il procedimento di inserimento del codice. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, generando un acceso dibattito pubblico.

Ha generato un discreto dibattito l'ultima novità relativa al prelievo di contanti effettuato al bancomat. Chi è solito servirsi dell'apposito sportello conosce molto bene la procedura: si deve inserire la carta, scegliere l'importo e poi digitare il PIN, che permetterà l'erogazione del denaro. Proprio l'inserimento del PIN è il fulcro della polemica. Digitare il codice sbagliato può causare problemi, arrivando anche al trattenimento della carta in caso di molteplici errori. Fino ad oggi, la questione si risolveva facilmente, bastava contattare l'istituto di credito e attendere la restituzione della carta. A quanto pare, però, non è così per tutti: ci sono casi in cui è previsto il pagamento di una piccola commissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bancomat, ora arriva la commissione se sbagli a digitare il PIN: il caso che fa discutere Articoli correlati Maresca dirigerà Inter Lecce, designazione che fa discutere: il caso arbitri e la corsa scudettoMercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio?... Leggi anche: Video celebrativo per Lautaro Martinez: il caso che fa discutere anche l'Equipe Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bancomat ora arriva la commissione se... Discussioni sull' argomento Assalto al bancomat: la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo; ATM Bancomat, attenzione: ora se inserisci il PIN sbagliato scatta anche la multa; Arriva il patteggiamento per la banda dei bancomat: 11 colpi e ben 56 capi di accusa per i 4 indagati; Banda del bancomat, patteggiate 4 condanne. La “banda dei bancomat” è tornata a colpire: fatto esplodere Atm a Santomenna - facebook.com facebook