Caso Barbara Corvi la Commissione regionale antimafia rilancia | in arrivo un docufilm e nuove audizioni

La Commissione regionale antimafia ha annunciato l’intenzione di realizzare un docufilm e di organizzare nuove audizioni per approfondire il caso della scomparsa di Barbara Corvi. La vicenda, ancora irrisolta, continua a ricevere attenzione per mantenere viva l’attenzione pubblica e promuovere ulteriori indagini sulla vicenda. Le iniziative sono volte a preservare la memoria della scomparsa e a stimolare nuove verifiche sui fatti.

Tenere viva la ricerca della verità sulla scomparsa di Barbara Corvi e impedire che il tempo faccia calare il silenzio su una vicenda ancora irrisolta. È questo il messaggio emerso dall’audizione che si è svolta giovedì 30 aprile a Palazzo Cesaroni, convocata dalla Commissione d’inchiesta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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