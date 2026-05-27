Il caso dello sgambatoio di via Scaldarancio la replica | Non escludiamo nessuno Curiamo l’area e facciamo aggregazione

Un cittadino coinvolto nel caso dello sgambatoio di via Scaldarancio ha risposto a una segnalazione anonima, precisando di essere uno dei partecipanti all’area. La replica sottolinea che l’intenzione non è escludere nessuno, ma curare lo spazio e favorire momenti di aggregazione. Il lettore ha scritto in risposta a una comunicazione ricevuta dalla redazione, affermando di voler chiarire la propria posizione in merito alla situazione.

Scrive il lettore attraverso una lettera firmata: "Ho letto la segnalazione che un “anonimo” cittadino ha inviato alla vostra redazione e siccome mi sento chiamato in causa, in quanto sono uno dei “giocatori” vorrei rispondere. Siamo dei lavoratori pensionati che ci siamo sempre presi cura dello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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