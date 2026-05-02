Carrara Manuel denuncia lo sgambatoio | È un’area abbandonata

A Carrara, Manuel ha denunciato lo stato di abbandono di uno sgambatoio che, secondo lui, è stato trascurato e lasciato in condizioni precarie. L’area è priva di sacchetti per la raccolta degli escrementi, rendendo difficile mantenere la pulizia. Inoltre, si segnala che qualcuno ha occupato l’area e la utilizza come un giardino privato, trasformandola in un luogo non destinato a questo uso.

? Cosa scoprirai Come influisce l'assenza di sacchetti sulla pulizia dello sgambatoio?. Chi occupa l'area trasformandola in un giardino privato?. Perché la mozione per il nuovo spazio è rimasta ignorata?. Quali sanzioni prevede il consigliere per chi sporca l'area?.? In Breve Assenza di regolamenti e distributori sacchetti causa disagi nel centro storico di Carrara.. Mosioni passate di Manuel restano ignorate dall'amministrazione comunale senza nuovi interventi.. Occupazioni improprie dell'area da parte di singoli cittadini penalizzano la collettività locale.. Necessità di sorveglianza e sanzioni per tutelare il decoro urbano del quartiere.. Massimiliano Manuel, consigliere di Fratelli d’Italia, ha denunciato il degrado dello sgambatoio nel centro storico di Carrara dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara, Manuel denuncia lo sgambatoio: “È un’area abbandonata Notizie correlate Baracche e degrado nell'area verde abbandonata: scatta lo sgombero della Polizia LocaleL'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le... Castellamonte: 150 volontari trasformano un’area abbandonata in un ortoVenerdì 10 aprile, un gruppo di studenti e volontari ha dato il via a un nuovo progetto di agricoltura sociale a Castellamonte.