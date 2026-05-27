Il caso della scomparsa di Barbara Corvi | le accuse verso il marito e le nuove indagini sulle cartoline

Notizia in breve

Le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta nel 2009, sono ancora aperte. Le autorità hanno accusato il marito della donna, ma il caso non è ancora risolto. Recentemente, sono state avviate nuove verifiche sulle cartoline inviate dopo la scomparsa. La donna è scomparsa il 27 ottobre 2009 e le ricerche non sono state ancora concluse. Nessuna persona è stata formalmente condannata o assolta nel procedimento.