Il caso della scomparsa di Barbara Corvi | le accuse verso il marito e le nuove indagini sulle cartoline
Le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta nel 2009, sono ancora aperte. Le autorità hanno accusato il marito della donna, ma il caso non è ancora risolto. Recentemente, sono state avviate nuove verifiche sulle cartoline inviate dopo la scomparsa. La donna è scomparsa il 27 ottobre 2009 e le ricerche non sono state ancora concluse. Nessuna persona è stata formalmente condannata o assolta nel procedimento.
Non è ancora stata messa la parola 'fine' sulla vicenda di Barbara Corvi, scomparsa il 27 ottobre 2009. Poche settimane fa è stato riaperto il caso. Indagato il marito con cui, prima di sparire, la 35enne aveva avuto un litigio dopo la scoperta di una relazione extraconiugale della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Barbara Corvi, indagini riaperte a 17 anni dalla scomparsa: marito nuovamente indagato, si cerca dna sulle cartolineDopo diciassette anni dalla scomparsa, le indagini sulla donna sono state riaperte.
Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: “Disponibile a qualsiasi accertamento”Le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi sono state riaperte, con nuovi esami sul DNA delle cartoline inviate in passato.
Temi più discussi: La misteriosa scomparsa di Barbara Corvi a Chi l'ha visto?; Il caso di Barbara Corvi. Se ne torna a discutere in Commissione antimafia; Chi l’ha visto, oggi 27 maggio: la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi; Caso Barbara Corvi al centro lavori Commissione Antimafia.
La Commissione d'inchiesta antimafia dell'Assemblea legislativa si riunisce per approfondire il caso della scomparsa di Barbara Corvi. Durante la seduta verranno ascoltati il sindaco di Amelia e la giornalista Manuela Iatì per fare il punto sugli sviluppi legati al facebook
Prosegue il percorso di approfondimento della Commissione antimafia sulla vicenda della scomparsa di Barbara Corvi - La Commissione regionale su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose si riunirà domani a Palazzo Cesaroni consiglio.regione.umbr x.com
Il caso della scomparsa di Barbara Corvi: le accuse verso il marito e le nuove indagini sulle cartolineSulla storia di Barbara Corvi, 35enne di Montecampano (Terni), mamma di due figli adolescenti e moglie di Roberto Lo Giudice, figlio di un boss della ‘ndrangheta, scomparsa il 27 ottobre 2009, non è s ... fanpage.it
Il caso di Barbara Corvi. Se ne torna a discutere in Commissione antimafiaL’organismo regionale si riunisce oggi e all’ordine del giorno c’è la scomparsa della mamma di Montecampano. Gli investigatori indagano sulle cartoline. lanazione.it