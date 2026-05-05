Barbara Corvi indagini riaperte a 17 anni dalla scomparsa | marito nuovamente indagato si cerca dna sulle cartoline

Dopo diciassette anni dalla scomparsa, le indagini sulla donna sono state riaperte. Il marito è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati e si stanno analizzando delle cartoline inviate a suo nome pochi giorni dopo la sua scomparsa. Le lettere sono state trovate e sottoposte a nuovi esami del DNA, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi nel procedimento.

Al centro delle nuove indagini le cartoline inviate a nome della donna nove giorni dopo la scomparsa del 27 ottobre 2029. Con nuove indagini tecnico scientifiche, la procura di Terni vuole cercare tracce di DNA su quei francobolli e ha convocato nuovamente il marito Roberto Lo Giudice che era stato anche arrestato e poi scagionato per insussistenza di gravi indizi e che si è sempre professato innocente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: “Disponibile a qualsiasi accertamento”Barbara Corvi scomparve da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognatoAmelia (Terni), 5 maggio 2026 - La Procura di Terni apre la terza inchiesta sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Montecampano a 36 anni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amelia, nuove indagini su Roberto Lo Giudice per la scomparsa della moglie Barbara Corvi: sotto la lente le cartoline inviate da Firenze; Terni. Intervento su un paziente col cuore a destra; Perugia, i locali del centro in silenzio per protesta. Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: Disponibile a qualsiasi accertamentoDopo 15 anni il caso Barbara Corvi torna al centro delle indagini: nuovi esami Dna sulle cartoline spedite dopo la scomparsa. ilfattoquotidiano.it Barbara Corvi, indagini riaperte a 17 anni dalla scomparsa: marito nuovamente indagato, si cerca dna sulle cartolineAl centro delle nuove indagini le cartoline inviate a nome della donna nove giorni dopo la scomparsa del 27 ottobre 2029 ... fanpage.it Dopo 15 anni il caso Barbara Corvi torna al centro delle indagini: nuovi esami Dna sulle cartoline spedite dopo la scomparsa. - facebook.com facebook Terni, la Procura riapre le indagini su Barbara Corvi, sparita 17 anni fa. Il marito di nuovo indagato x.com