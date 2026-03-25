Parkinson ansia e depressione possono essere segnali precoci | lo studio

Uno studio recente evidenzia come i primi segnali di Parkinson possano includere sintomi come ansia e depressione, spesso trascurati come indicatori precoci della malattia. Questi sintomi, che si manifestano prima dei classici disturbi motori, vengono analizzati come possibili segnali di allerta, aprendo nuove vie per una diagnosi tempestiva. La ricerca si focalizza sulle manifestazioni psichiche come campanelli d’allarme.

(Adnkronos) – Il morbo di Parkinson può essere anticipato da segnali che non spesso non vengono considerati come 'spie'. La malattia è da sempre conosciuta soprattutto per i suoi sintomi motori: tremore, rigidità, lentezza nei movimenti. Gli studi degli ultimi anni indicano però che la patologia possa iniziare molto prima che questi segni compaiano. Tra i segnali precoci più studiati si collocano anche i disturbi dell'umore: ansia e depressione possono precedere i sintomi motori anche di anni. Uno studio dell’Unità di Ricerca di epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l’Unità di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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