Il cardinale Zuppi ha condannato le violenze sulla Flotilla, sottolineando che si sono verificati in acque internazionali. Ha espresso rifiuto per le immagini delle violenze e ha affermato che le istituzioni devono garantire i diritti. La presa di posizione arriva dopo quanto accaduto durante l'evento, con una condanna netta alle azioni violente subite dagli attivisti.

“Immagini della Flotilla? Non possiamo non preoccuparci”. È ferma la condanna del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, alle violenze subite dagli attivisti della Flotilla. In conferenza stampa al termine dell’ Assemblea Generale dei Vescovi, Zuppi si è detto preoccupato per tutte le volte che i diritti vengono calpestati soprattutto se sono le istituzioni a farlo. Nel penultimo giorno di lavori dell’Assemblea Generale della Cei, i giornalisti hanno voluto far emergere questo tema chiedendo esplicitamente al presidente cosa avesse provato davanti alle immagini delle violenze seguite all’abbordaggio della Flotilla. “Ho provato rifiuto, erano in acque internazionali” ha risposto secco il cardinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il cardinale Zuppi condanna le violenze sulla Flotilla: “Ho provato rifiuto, erano in acque internazionali. Le istituzioni devono garantire i diritti”

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