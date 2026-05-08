Anna Petta | Ad Unisa volantini che hanno ferito molti studenti Le istituzioni devono garantire rispetto e diritti per tutti

Un episodio presso l’Università degli Studi di Salerno ha coinvolto la distribuzione di volantini con contenuti ritenuti divisivi e discriminatori da alcuni studenti. Anna Petta ha commentato l’accaduto sottolineando che l’istituzione deve assicurare rispetto e tutela dei diritti per tutti. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli studenti e le autorità universitarie, che si sono attivate per affrontare la situazione.

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