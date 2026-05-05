Flotilla rientrati Angela e Francesco | Rapiti in acque europee racconteremo le violenze

Due persone, Angela e Francesco, sono rientrate dopo essere state rapite in acque europee, a poche miglia dalle coste di Creta. Le vittime hanno riferito di essere state prese a bordo di imbarcazioni con bandiera italiana, subendo violenze durante il rapimento. La vicenda si è svolta nel contesto di un'operazione in mare e sarà raccontata nel dettaglio dalle persone coinvolte.

“Siamo stati rapiti in acque europee, a poche miglia dalle coste di Creta, mentre eravamo a bordo di imbarcazioni battenti bandiera italiana”. Con queste parole Francesco Delli Santi racconta il rientro a Bologna insieme ad Angela Marsano, i due attivisti dei Municipi Sociali coinvolti nella.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Flotilla, Angela rilasciata a Creta: “Noi rapiti in acque internazionali, è sconvolgente”Bologna, 2 maggio 2026 - E' stata rilasciata a Creta, insieme con altri membri degli equipaggi della Global Sumud Flotilla bloccati in acque... Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: «Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria»Israele ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza in acque internazionali vicino alla Grecia. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il rientro a Bologna degli attivisti della Flotilla. Flotilla, l'arrivo al Marconi degli attivisti: Trattati come bestieSono arrivati al Marconi Angela Marsano e Francesco Delli Santi, i due attivisti bolognesi dei municipi sociali a bordo della Global Sumud Flotilla. Abbiamo sentito la vicinanza della città anche nei ... bologna.repubblica.it Flotilla, liberata Angela Marsano: rilasciata a Creta la 29enne salentinaAngela Marsano è libera e si trova a Creta. La 29enne di Melissano ma da undici anni residente a Bologna, tra gli attivisti italiani fermati durante l’intercettazione della ... quotidianodipuglia.it