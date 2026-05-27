Il Capanne ha battuto il Manciano nella finale playoff di Seconda categoria, giocata su un campo neutro a Massa Marittima. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla promozione in Prima categoria. La partita si è conclusa con la vittoria del Capanne, grazie a Masha che ha segnato il gol decisivo. La squadra ora aspetta la formalizzazione della promozione, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Capanne vince la finalissima play off di Seconda categoria contro il Manciano, sul campo neutro di Massa Marittima, e si appresta a volare in Prima categoria. L’ufficialità della promozione non c’è ancora, dovrà stabilirlo il comitato regionale della Figc in base alle retrocessioni e promozione nei campionati dilettanti regionali, dall’Eccellenza in giù, ripescaggi e rinunce. Ma, volendo dare una percentuale, diciamo che il Capanne è sicuro al 99% di giocare la prossima stagione in Prima categoria. La squadra di Montagnani e dei dirigenti storici (Carlo Coscetti, Michele Di Gianni e altri) ha chiuso la stagione regolare nel girone G di Seconda al terzo posto, dietro al Crespina che ha vinto il campionato e al Corazzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Capanne a un passo dalla Prima. Ancora Masha piega il Manciano

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