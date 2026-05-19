Nel torneo dei play off di Prima e Seconda categoria, Pomarance ha battuto 5-0 il Selvatelle durante la finale degli spareggi del girone D, con quattro reti di Passalacqua e una di Piletti. La squadra della Valdicecina si prepara così a tentare la promozione. Nel frattempo, il Capanne, con Masha in campo, ha eliminato il Corazzano, fermando i sogni di avanzamento della squadra avversaria.

Pomarance in Prima categoria e Capanne in Seconda categoria avanti nei play off. La compagine della Valdicecina ha superato 5-0 il Selvatelle nella finale degli spareggi promozione del girone D con quattro gol di Passalacqua e uno di Piletti. Il Capanne, invece, ha superato nei tempi supplementari il Corazzano ribaltando con Raul Masha il gol di Covato che aveva portato in vantaggio la squadra della Valdegola. Il cammino del Pomarance verso la Promozione è ancora lungo. Solo la vincente degli spareggi regionali tra le vincenti dei play off di ognuno dei gironi di Prima e la vincente della Coppa Toscana di categoria, infatti, avrà la certezza del passaggio alla categoria superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Play off Prima e Seconda categoria. Pomarance elimina Selvatelle e punta alla Promozione. Il Capanne con Masha spenge i sogni del Corazzano

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