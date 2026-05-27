Il cane Antonio vaga sulla strada per Muradolo i carabinieri evitano il peggio

Un cane chiamato Antonio è stato trovato che camminava lungo la strada per Muradolo. I carabinieri intervenuti hanno evitato che si verificassero incidenti, recuperando l’animale e restituendolo al proprietario.

Il cane vagava lungo la strada per Muradolo, mettendo in pericolo sé stesso e gli automobilisti. La gazzella del Radiomobile lo ha recuperato e riconsegnato al proprietario. Momenti di apprensione nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 7.30, lungo la strada per Muradolo, nel territorio di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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