Il cane Antonio vaga sulla strada per Muradolo i carabinieri evitano il peggio

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cane chiamato Antonio è stato trovato che camminava lungo la strada per Muradolo. I carabinieri intervenuti hanno evitato che si verificassero incidenti, recuperando l’animale e restituendolo al proprietario.

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Il cane vagava lungo la strada per Muradolo, mettendo in pericolo sé stesso e gli automobilisti. La gazzella del Radiomobile lo ha recuperato e riconsegnato al proprietario. Momenti di apprensione nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 7.30, lungo la strada per Muradolo, nel territorio di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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