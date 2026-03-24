Dopo le ultime consultazioni, nel centrosinistra si registra una certa tensione tra i principali esponenti politici. Un commento recente ha messo in discussione la leadership del campo largo, confrontandola con figure di spicco a livello nazionale. La discussione si concentra sulle differenze tra le diverse anime del partito e sulle strategie future dopo il risultato referendario, con alcune dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori.

Al netto del verdetto referendario, di autocelebrazioni social e brindisi sotto la pioggia in piazza, nel centrosinistra sembra ci sia poco da festeggiare. Nel campo largo sempre più affollato ci si sgomita come non mai: la corsa alla leadership del centrosinistra è scattata e tra false partenze e spari a vuoto, c’è da scommettere che sarà una competizione a prova di colpi di scena e nel fianco. E se il buongiorno si vede dal mattino, per il centrosinistra si annuncia un’eclissi totale. Non stupisce allora che Carlo Calenda, ospite a L’aria che tira, abbia deciso di indossare l’elmetto e di trasformare il “campo largo” in un campo di battaglia, distribuendo fendenti a destra e a manca che lasciano il segno tra il Nazareno e il quartier generale dei Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Calenda asfalta il campo largo (minato): “Il leader? Meglio Conte populista con pochette che la Schlein gruppettara in eskimo”

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