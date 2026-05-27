il calcio nostrano sopravvive in provincia

Como ha una storia consolidata nel calcio con investimenti importanti, talento e partecipazioni in competizioni europee, tra cui la Champions League. Lecce, invece, si è salvato principalmente grazie all'impegno e alla passione, senza grandi risorse economiche. Entrambe le realtà rappresentano due modelli diversi di gestione e successo nel calcio di provincia.

Como e Lecce viaggiano su due traiettorie opposte ma speculari: i lombardi possiedono milioni, talento e hanno fatto la storia entrando in Champions, mentre i salentini si sono salvati col cuore. La Serie A è asfittica e questi club sono ventate d’aria fresca. Qui Como, a voi Lecce. Nella serata che gettava nello sconforto più cupo i tifosi di Milan e Juventus, entrambe fuori - evento senza precedenti- dalla Champions League perché finite rispettivamente quinta (con 70 punti) e sesta (69) nella classifica di serie A, le due città, ciascuna con meno di 100.000 abitanti, separate da 1.000 chilometri in linea d’aria, festeggiavano il loro entusiasmante «scudetto». 🔗 Leggi su Laverita.info

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