Salute ritirato il Fegatello Nostrano | rischio virus Epatite E

È stato ritirato dal mercato un lotto di fegatello nostrano a causa del rischio di presenza del virus dell’epatite E. Chi ha consumato questo prodotto potrebbe manifestare sintomi come febbre, affaticamento, dolore addominale e itterizia. Per evitare il consumo, è importante controllare l’etichetta e verificare se il lotto di produzione corrisponde a quello ritirato. Il prodotto interessato può essere riconosciuto attraverso le indicazioni stampate sulla confezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali sintomi può causare l'ingestione di questo specifico lotto di fegatello?. Come identificare con precisiono il lotto di Venditti’s Idea da non mangiare?. Perché i prodotti della tradizione locale sono sempre più sotto controllo?. Chi sono gli altri produttori coinvolti nei recenti ritiri alimentari nazionali?.? In Breve Lotto PSSAF20092025 con scadenza 16 agosto 2026 prodotto ad Avezzano. Allerta numero 842632 pubblicata il 8 maggio dal Ministero della Salute. Rischi sanitari includono ittero e febbre per soggetti fragili o con patologie epatiche. Controlli recenti hanno interessato salame La Vecje e filetti Wofco per Listeria e istamina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute, ritirato il Fegatello Nostrano: rischio virus Epatite E ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tonno pinna gialla ritirato dalle pescherie per rischio chimico: l’avviso del Ministero della saluteL'avviso del Ministero della Salute per il richiamo di un lotto di tonno pinna gialla marinato venduto sfuso tramite banco pescheria. Fegatelli richiamati per rischio epatite E: l’allerta del Ministero della Salute. Il lotto interessatoIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” di Venditti’s Idea srl per possibile presenza di virus... Si parla di: Fegatelli richiamati per rischio epatite E: l'allerta del Ministero della Salute. Il lotto interessato; Contiene il virus, non mangiatela. Carne ritirata dal commercio: l'allarme del Ministero della Salute. Fegatelli richiamati per rischio epatite E: l’allerta del Ministero della Salute. Il lotto interessatoIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di Fegatello Nostrano di Venditti’s Idea srl per possibile presenza di virus dell’epatite ... fanpage.it