Il calcio italiano sopravvive soltanto in piccole isole felici come Bergamo E poi c’è Sinner

Il calcio italiano sembra vivere di piccoli sprazzi di felicità, come quelli che arrivano da alcune città di provincia. Nel frattempo, il tennis italiano ha celebrato un grande risultato con la vittoria di Jannik Sinner a Roma, un successo che ha riportato il tennista al primo posto del ranking mondiale. La stagione di Sinner si è rivelata un crescendo, con vittorie sia su cemento che su terra rossa, confermando il suo ruolo di protagonista nello sport nazionale.

Lo sport italiano è reduce da un weekend che ha portato l’ennesimo fasto al tennis con la vittoria di Jannik Sinner a Roma, dopo una prima parte di stagione da dominatore assoluto, riprendendosi il numero uno al mondo e divorando i tornei su cemento e terra rossa. Un ragazzo altoatesino di Sesto Pusteria di neanche 25 anni che è già nel dibattito per essere il più grande sportivo italiano di tutti i tempi. A poche centinaia di metri dal Foro Italico sul quale veniva incoronato nella capitale, si era giocato il derby tra Roma e Lazio, il cui orario era stato fissato appena quattro giorni prima. Insieme, altre quattro partite che visti i litigi tra la Lega Serie A e la prefettura per l’orario e la data stracittadina capitolina erano ancora in attesa di essere calendarizzate in nome della contemporaneità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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