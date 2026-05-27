Il bus Messina-Villafranca potrà circolare ancora i giudici danno ragione ad Atm

Il Tar Palermo ha stabilito che il servizio di trasporto tra Messina e Villafranca Tirrena può proseguire, annullando le decisioni precedenti che avevano sospeso la linea. La sentenza, datata 27 maggio 2026, ha riconosciuto la legittimità dell’operazione svolta dall’azienda di trasporto pubblico locale. La decisione permette quindi a un’azienda di continuare a offrire il servizio di collegamento tra i due centri.

Atm potrà continuare a garantire il collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena. Con sentenza del 27 maggio 2026, Il Tar Palermo ha infatti dichiarato nulli il d.d.g. n. 3402 del 14.10.2025 e la circolare n. 38384 del 6.10.2025 dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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