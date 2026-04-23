Perse il lavoro a Marghera e si uccise i giudici gli danno ragione due anni dopo

Due anni dopo la sua morte, i giudici hanno riconosciuto che l’uomo aveva ragione nel suo ricorso contro il licenziamento subito a Marghera. Era stato licenziato per un danno di 280 euro e aveva avviato una causa legale per essere reintegrato. Dopo aver perso il lavoro, in preda alla disperazione, si era tolto la vita. La sentenza ha confermato la validità della sua richiesta di reintegro.

Cacciato dal lavoro per un "danno" irrisorio di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita. Ora, dopo due anni, un giudice gli dà ragione, per una «vittoria» che ha un sapore amaro ma gli restituisce la dignità. E’ la storia di Paolo Michielotto, un dipendente del magazzino Metro di Marghera (Venezia) morto suicida nell’agosto 2024 dopo essere stato licenziato qualche settimana prima. Il Giudice del Lavoro di Venezia nei giorni scorsi, dopo due anni, ha riconosciuto che quel provvedimento era illegittimo, accogliendo il ricorso presentato dalla sua famiglia, assieme alla Cgil e alla Filcams Cgil di Venezia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Perse il lavoro a Marghera e si uccise, i giudici gli danno ragione due anni dopo Notizie correlate Licenziato si suicidò, il giudice del lavoro gli dà ragione due anni dopo: "Provvedimento illegittimo"Cacciato dal lavoro per un "danno" di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato, ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita, senza... Licenziato si suicidò, giudice del lavoro gli dà ragione dopo due anniCacciato dal lavoro per un “danno” di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato, ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita, senza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 500 miliardi di ore di lavoro perse per il cambiamento climatico; Licenziato e morto suicida. La sentenza: provvedimento illegittimo; Perse il lavoro e si uccise, i giudici gli danno ragione 2 anni dopo; Dieci anni di lavoro cancellati da un'email di 50 parole: la beffa di Giovanni, licenziato a 55 anni. Perse il lavoro e si uccise, i giudici gli danno ragione 2 anni dopoCacciato dal lavoro per un «danno» irrisorio di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita. Ora, ... gds.it Perde il lavoro e va in strada a pulire: «Voglio tornare a fare il muratore»Pavia. Eric Amayanvbo, a modo suo, fa il pendolare. Da qualche mese dorme a casa di un amico a Voghera e ogni mattina raggiunge Pavia in treno. Arriva in città munito di bici, scopa, paletta e ... laprovinciapavese.gelocal.it ARTIGIANATO IN BASILICATA: NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 PERSE 118 IMPRESE. L’ALLARME DI CONFARTIGIANATO E L’APPELLO AI GIOVANI - facebook.com facebook