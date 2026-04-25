Niente premio da 30mila euro al direttore generale i giudici danno ragione ad Amam

I giudici hanno stabilito che l’azienda non era tenuta a riconoscere un premio di 30 mila euro al direttore generale per gli anni 2017 e 2018. La decisione si basa sulla valutazione delle richieste avanzate e sulla documentazione presentata, che ha portato alla conclusione che il premio non spettasse. La vicenda riguarda quindi il mancato pagamento di questa somma, con un pronunciamento finale in favore dell’azienda.

Ha ragione Amam, secondo i giudici, ad aver negato un premio di 30mila euro al direttore generale in carica nel biennio 2017-2018. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 22 aprile, accogliendo le difese della Società pubblica, difesa dall'Avvocato Santi Delia, ha infatti legittima tale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Perse il lavoro a Marghera e si uccise, i giudici gli danno ragione due anni dopoCacciato dal lavoro per un "danno" irrisorio di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita.

Leggi anche: Italia, niente Mondiale e niente premio qualificazione: era pronto un regalo da 10 mila euro

Contenuti utili per approfondire

Italia, niente Mondiale e niente premio qualificazione: era pronto un regalo da 10 mila euroLo avrebbero voluto quel regalo. Non desideravano altro, perché avrebbe significato volare finalmente al Mondiale americano. E invece gli azzurri dovranno aspettare altri quattro anni prima di avere ... gazzetta.it

Italia, niente Mondiale e niente premio: era pronto un orologio da 10.000€ per ogni azzurroNiente Mondiale, niente festa e neppure quel premio simbolico che avrebbe accompagnato la qualificazione. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la FIGC aveva già previsto un riconoscimento per gli ... tuttomercatoweb.com