L’Iran ha iniziato a posizionare mine nello Stretto di Hormuz utilizzando piccole imbarcazioni, con l’obiettivo di fermare le navi che transitano nella zona. Nonostante le operazioni di mine, il traffico marittimo nello stretto prosegue senza soste, evidenziando la capacità delle navi di attraversare l’area senza grandi problemi. La presenza di mine nello stretto resta un elemento di tensione nella regione.

L’Iran continua la sua campagna di intimidazione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran hanno iniziato a piazzare diverse mine attraverso l’uso di piccole imbarcazioni. A dare notizia della nuova strategia militare della Repubblica islamica è stato il New York times, citando un funzionario americano informato sui fatti. Gli Usa, nei giorni scorsi, hanno evidenziato più volte di aver distrutto le grandi navi iraniane, facendo a pezzi la flotta, ma evidentemente i Pasdaran hanno trovato delle misure alternative per potere a termine il proprio piano. A quanto pare, le forze armate di Teheran possono schierare centinaia di piccole imbarcazioni, capaci di ostacolare la rotta delle navi più imponenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran fa un buco nell’acqua: mine nello Stretto di Hormuz per fermare le navi, ma il flusso prosegue

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