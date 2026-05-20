The Boys | la realtà batte Patriota? Il finale è un buco nell' acqua

Dopo quattro stagioni, la serie televisiva basata sui fumetti si conclude con un episodio che dura circa un’ora. La narrazione si sviluppa attraverso 40 ore di contenuti, caratterizzate da ripetitività e alcune carenze narrative. La conclusione si presenta come un tentativo di chiudere le trame principali, ma molti spettatori hanno trovato il risultato insoddisfacente. La serie ha affrontato temi legati ai supereroi e alle loro implicazioni sociali, mantenendo un tono crudo e diretto.

Il viaggio cominciato da The Boys nel 2019 arriva al termine. Un finale che arriva dopo 40 ore ripetitive e includenti, sia per colpe strutturali che. esterne alla volontà degli autori. Gioire o, al contrario, restare delusi, se non proprio incavolati neri, per come si conclude una serie Tv fa parte del pacchetto. È quasi una sorta di tacito accordo posto in essere nell'attimo stesso in cui decidiamo di sederci davanti alla TV - o tablet o quello che vi pare - guardando la puntata 1x01 di qualsiasi produzione seriale. E non è difficile capire perché l'epilogo di una serie TV, di qualunque tipo, dia origine a sentimenti così contrastanti. Contrariamente a un film, anche al netto di quelle tante epopee suddivise in mille capitoli e spin-off a cui Hollywood ci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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THE BOYS - Patriota terrorizza una comparsa

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