Il broker ' strozzato' dall' usuraio | 20mila euro di interessi in tre anni

Notizia in breve

Un uomo ha pagato circa 20mila euro di interessi in tre anni a un usuraio con un tasso superiore al 30%. Il presunto aggressore, un uomo di 53 anni, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di carcere. La vicenda riguarda un rapporto di prestito con tassi usurari, che ha portato alla condanna dell’accusato. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario.