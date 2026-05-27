Il broker ' strozzato' dall' usuraio | 20mila euro di interessi in tre anni
Un uomo ha pagato circa 20mila euro di interessi in tre anni a un usuraio con un tasso superiore al 30%. Il presunto aggressore, un uomo di 53 anni, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di carcere. La vicenda riguarda un rapporto di prestito con tassi usurari, che ha portato alla condanna dell’accusato. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario.
In tre anni avrebbe pagato interessi per 20mila euro, con un tasso ben superiore al 30%: il suo presunto aguzzino, il 53enne Salvatore Sirchia, originario di Palermo ma di casa in Franciacorta, è stato per questo condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. La vittima è un broker bresciano di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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