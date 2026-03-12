Debito usuraio | 400% di interessi un uomo spara e uccide

Il 19 giugno a Foggia, un uomo ha sparato con una pistola semiautomatica calibro 380, causando la morte di Giovanni Mastropasqua. La vicenda si è verificata in strada, dopo che l’uomo ha aperto il fuoco. La sparatoria ha portato alla tragica fine del 48enne, senza che siano ancora emersi dettagli sulle motivazioni o sul contesto dell’evento.

Il 19 giugno scorso, nelle strade di Foggia, la vita di Giovanni Mastropasqua si è interrotta a causa di una pistola semiautomatica calibro 380. Donato Romano, un elettricista di 45 anni, ha ammesso lo sparo dopo essere stato minacciato dalla vittima per un debito di circa 1500 euro aggravato da interessi al 400%. L’udienza preliminare svoltasi mercoledì 11 marzo 2026 dinanzi alla GUP Odette Eronia ha confermato l’aggravante della premeditazione e rinviato l’imputato alla Corte d’Assise. La narrazione dell’accaduto si concentra su un incontro richiesto dalla vittima stessa, che aveva sollecitato l’appuntamento con messaggi WhatsApp. All’interno di un’auto in via Arpaia, le parole hanno lasciato il posto ai colpi di fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

