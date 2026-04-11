Bibbona | Si spaccia per broker e sottrae 20mila euro alla vittima 60enne denunciato per truffa

I carabinieri di Bibbona hanno denunciato un uomo di 60 anni, sospettato di aver sottratto 20mila euro a una vittima. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe spacciato per un broker, coinvolgendo la persona truffata in un'operazione finanziaria che si è rivelata falsa. La notizia arriva dopo un’indagine condotta dai militari, che hanno raccolto elementi sufficienti per portare l’uomo davanti all’autorità giudiziaria di Livorno.

I carabinieri della stazione di Bibbona hanno individuato e denunciato all'autorità giudiziaria di Livorno un 60enne, indiziato di essere l'autore di una truffa da 20mila euro. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, spacciandosi falsamente quale broker di una piattaforma di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Si finge funzionario e chiede quasi 6mila euro alla scuola: 20enne denunciato per truffaAvrebbe tentato di raggirare un istituto scolastico fingendosi un funzionario comunale per farsi restituire un bonifico mai dovuto. Castell’Arquato, truffa dello spoofing sventata: si finge maresciallo per rubare 20mila euro a un'anzianaÈ stato sventato all’ultimo momento un tentativo di truffa ai danni di una pensionata di 74 anni a Castell’Arquato.