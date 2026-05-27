il boomerang del voto islamico

La sinistra sta incontrando difficoltà nel capitalizzare il voto islamico, legato al sostegno per l’immigrazione incontrollata. Nonostante gli sforzi, il risultato alle urne finora è stato negativo. La strategia di usare il tema dell’immigrazione come leva politica non ha portato ai risultati sperati. Le scelte degli elettori non sembrano favorire le politiche di apertura promosse da alcuni partiti di sinistra. La situazione evidenzia una distanza tra le promesse politiche e le preferenze degli elettori.

Non so quanti musulmani abbiano messo la croce sul nome di Andrea Martella, il senatore del Partito democratico che il campo largo aveva schierato per riuscire a conquistare il capoluogo veneto, strappandolo dopo 11 anni al centrodestra. Tuttavia, è evidente che la mossa non ha funzionato. Non soltanto perché a quanto pare non tutti gli stranieri hanno scelto di appoggiare l’ex funzionario del Pci ed ex sottosegretario del governo Conte, ma anche perché giocare la carta islamica probabilmente ha fatto scappare molti elettori, spingendoli a votare per il centrodestra. Venezia da questo punto di vista si è rivelata un esperimento interessante.... 🔗 Leggi su Laverita.info

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