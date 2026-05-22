Dopo il video delle lezioni di voto islamico ecco il tour elettorale Scoppia il caso Pd a Venezia

Dopo la diffusione online di un video in cui alcuni candidati del Partito Democratico a Venezia spiegano ai loro sostenitori come segnare la scheda elettorale contro il simbolo del partito, si apre un nuovo capitolo nel tour elettorale. La scena si ripresenta con una manifestazione pubblica che vede protagonisti i candidati e i cittadini presenti, mentre si susseguono le reazioni e le critiche sui social e sui media. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla campagna in corso e sulle strategie adottate dai candidati in questa fase.

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Dopo il video diventato virale in cui i candidati islamici del Pd a Venezia fanno “lezioni” ai loro seguaci su come sbarrare il simbolo dem sulla scheda elettorale, ecco che arriva anche la sfilata. Sono ben sette le persone di fede musulmana candidate alle Amministrative, per cui si voterà il 24 e 25 maggio. Mentre passeggiano per le strade della città indossando magliette con su scritto “la forza di cambiare” tengono un discorso che abbiamo dovuto necessariamente far tradurre, perché non era in italiano. A quali elettori si rivolgono, quindi? Difficilmente agli italiani. “Cerco di raggiungervi per chiedere il vostro sostegno e le vostre preghiere”, è una delle frasi di Ali Hossain. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo il video delle lezioni di voto islamico ecco il tour elettorale. Scoppia il caso Pd a Venezia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video From Blood to Ballot: Why the 13th National Parliamentary Election Is Our Second Chance | CN TV Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Pd dà lezioni di voto islamico: il video Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova... Su Corriere.it 53 inedite 'Lezioni d'autore del Corriere', nuove materie e docenti(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Dal 22 maggio Corriere della Sera arricchisce ulteriormente la sua offerta culturale a taglio divulgativo con un nuovo catalogo di video delle Lezioni d'autore del Corriere e d ... msn.com Dopo mesi di costruzione vana, uno sconosciuto ha fatto un video su YouTube riguardo al nostro progetto e ho pianto un po'. reddit Supplenze dopo la fine delle lezioni, quando il contratto continua per gli scrutini e gli esami: ecco cosa succedeTutti i supplenti in servizio fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) hanno diritto a partecipare alle operazioni finali (scrutini ed esami), ma la mo ... orizzontescuola.it