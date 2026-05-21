Il Pd dà lezioni di voto islamico | il video

A Venezia, durante le ultime elezioni amministrative, sette candidati del Partito Democratico, tutti di fede musulmana, hanno distribuito materiale di campagna alla comunità islamica. In alcuni casi, sono stati mostrati esempi di moduli di voto e istruzioni scritte per aiutare gli elettori musulmani a esprimere le proprie preferenze. L’episodio ha attirato l’attenzione su come alcuni candidati abbiano coinvolto direttamente le comunità di fede nel processo elettorale, sollevando discussioni sulla linea tra partecipazione politica e intervento diretto.

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Scuole coraniche sì ma anche scuole di voto. Succede che a Venezia, dove il Partito democratico presenta ben sette persone di fede musulmana alle Amministrative, i candidati istruiscano, fac-simile alla mano, la comunità islamica. Sono le candidate alla municipalità di Marghera Begum e quella alla municipalità di Zelarino Nisha a spiegare dove apporre la X, in base alla scheda e al suo colore, ai tanti residenti in laguna originari del Bangladesh. «Bisogna comunque sbarrare il Pd, perché il Pd è il nostro partito.e poi scriviamo il nome». Qualche utente, sotto il video-social, ironizza: «Potevate anche non specificare il partito.». La scena, pubblicata da Welcome to Favelas, è solo l’apice di un campagna elettorale condotta sulla scia di un’ondata musulmana nelle liste di sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Pd dà lezioni di voto islamico: il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lezioni di voto islamico = PD (ecco i futuri elettori di Sx). Sullo stesso argomento Leggi anche: “Moschea, cimitero islamico, campi da cricket”: il piano dei musulmani Pd per Venezia Boccia (Pd): Calendarizzare voto per fuorisede o sarà ostruzionismo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2026 “Chiederemo ogni settimana la calendarizzazione in Aula del ddl Giorgis sul voto per i fuorisede. Verso il voto del 24 e 25 maggio, nelle Marche la sfida passa da Macerata. Il Pd vuole il riscatto nella regione di Acquaroli x.com Rincorrere il mini M5s fa sbandare. Lezioni per il Pd dal voto in LiguriaTra le poche certezze che ci vengono regolarmente consegnate dalle elezioni regionali ce ne sono due che anche in questa occasione possono essere utilizzate per provare a ragionare su quelle che sono ... ilfoglio.it