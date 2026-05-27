Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Italiano

Il Bologna ha comunicato che non si opporrà alla partenza di Vincenzo Italiano. La società ha dichiarato che accetterà la decisione senza opporre resistenza, anche se non sono stati forniti dettagli sulla tempistica o sulle modalità del trasferimento. La decisione arriva dopo settimane di voci sulla possibile partenza del tecnico, che ha guidato la squadra nella stagione in corso. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato riguardo a eventuali sostituti.

Lo champagne è nel frigo. La frase è nella che pronta: “ponti d’oro!”. Il Bologna non opporrà alcuna resistenza all’addio di Vincenzo Italiano. Sa che il tecnico ha altre ambizioni. E costa pure tanto, troppo – tre milioni – per le casse del club. In due campionati, Italiano ha raccolto un ottavo e un nono posto. Pochino. Thiago Motta arrivo quinto e conquistò la Champions. Però il tecnico scialino nato in Germania ha riportato a Bologna la Coppa Italia battendo in finale il derelitto Milan e in semifinale l’Empoli che fece fuori l’ancor più derelitta Juventus di Thiago Motta e Giuntoli. Il Bologna si lascerà bene con Italiano, non come con Thiago Motta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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