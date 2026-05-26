Bologna, 26 maggio 2026 – È scomparso a 99 anni il partigiano Renato Romagnoli. “Italiano” è stato uno dei più importanti protagonisti della liberazione della città dal nazifascismo: dopo la Seconda guerra mondiale è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare. È stato storico amministratore e presidente dell’Anpi bolognese. La storia del partigiano “Italiano”: da operaio alla resistenza. Romagnoli è nato a Bologna il 20 dicembre 1926. Dopo la licenza all’Istituto d'avviamento professionale diviene operaio alle Officine Civolani della Bolognina. Entrato in rapporto con militanti comunisti, sul finire del 1942 aderisce al Partito Comunista Italiano svolgendo attività clandestina per l’organizzazione degli scioperi per la pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Renato Romagnoli, è morto a 99 anni il partigiano Italiano: “Se ne va uno dei simboli della Resistenza”

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