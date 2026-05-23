L'allenatore ha annunciato le dimissioni dopo il pareggio 3-3 nel derby. La decisione arriva dopo una serie di risultati altalenanti, con alcuni dubbi sul percorso futuro della squadra. Non sono stati ancora resi noti nomi di possibili sostituti, mentre si discute di come l'assenza di competizioni europee possa influenzare le strategie di mercato e il progetto tecnico. La società non ha ancora commentato ufficialmente sulle prossime mosse.

? Punti chiave Chi sono le squadre che puntano a prendere Italiano?. Come influirà l'assenza dell'Europa sul futuro del progetto bolognese?. Perché il tecnico ha salutato la Curva dopo il pareggio?. Quali decisioni prenderà la dirigenza durante l'incontro con l'allenatore?.? In Breve Mancata qualificazione europea dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa.. Vincenzo Italiano cita la conquista della Coppa Italia come traguardo stagionale.. Rumors collegano il tecnico a progetti ambiziosi di Milan e Napoli.. Decisione sul futuro legata a un incontro programmato con la dirigenza.. Vincenzo Italiano ha lasciato presagire un possibile addio al Bologna dopo il pareggio per 3-3 contro l’Inter allo Stadio Dall’Ara, in una serata segnata da dubbi sul futuro tecnico del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, l’addio di Italiano dopo il 3-3 col derby: dubbi sul futuro

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