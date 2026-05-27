Il Milan sta valutando il futuro di Luka Modric, il cui contratto scade a fine stagione, e di Rafael Leao, legato alla squadra con un accordo fino al 2024. La decisione sul rinnovo del primo è ancora da definire, mentre il club ha già avviato le trattative per prolungare il contratto del portoghese. Le due situazioni rappresentano i punti di partenza per le prossime mosse di mercato.

La programmazione del futuro del Milan riparte inevitabilmente dai destini dei suoi due calciatori simbolo, Luka Modric e Rafael Leao, le cui parabole opposte delineano le prime profonde riflessioni sulla ristrutturazione della rosa rossonera in vista della prossima stagione. Come analizzato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza si trova a dover gestire due situazioni contrattuali e psicologiche di segno completamente opposto, in un momento in cui il club di via Aldo Rossi è ancora privo di una squadra dirigenziale al completo e di una nuova guida tecnica ufficiale dopo i recenti scossoni societari. I due campioni,... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il bivio del Milan tra l’addio di Modric e la promessa di Leao: destini incrociati per il rilancio rossonero

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