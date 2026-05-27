Il Biodiversy Fest sbarca all' orto comunitario Fra Giardino | in programma merende e laboratori pratici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, l’orto comunitario di Borgo Paglia, Fra Giardino, sarà aperto al pubblico per un pomeriggio dedicato a BiodiversyFest 2026. L’evento prevede merende e laboratori pratici rivolti a tutti. L’orto, spazio di incontro e partecipazione, sarà accessibile per l’intera durata del festival, che si svolge nel mese dedicato alla biodiversità. Nessuna altra attività è stata comunicata oltre a queste iniziative pratiche e di convivialità.