Il Biodiversy Fest sbarca all' orto comunitario Fra Giardino | in programma merende e laboratori pratici
Venerdì 29 maggio, l’orto comunitario di Borgo Paglia, Fra Giardino, sarà aperto al pubblico per un pomeriggio dedicato a BiodiversyFest 2026. L’evento prevede merende e laboratori pratici rivolti a tutti. L’orto, spazio di incontro e partecipazione, sarà accessibile per l’intera durata del festival, che si svolge nel mese dedicato alla biodiversità. Nessuna altra attività è stata comunicata oltre a queste iniziative pratiche e di convivialità.
Un orto come luogo di incontro, relazione e partecipazione. Venerdì 29 maggio FraGiardino, a Borgo Paglia, aprirà le porte del proprio orto comunitario inclusivo per un pomeriggio speciale all’interno di BiodiversyFest 2026, il festival diffuso dedicato alla biodiversità che per tutto il mese di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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