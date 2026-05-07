Il Biodiversy Fest sbarca a Savignano | nel fine settimana laboratori per bambini musica e incontri culturali

Il Biodiversy Fest si svolgerà a Savignano nel fine settimana, presso il Parco ecologico del Rubicone, nell’area Orti urbani di via Rubicone Destra. L’evento si terrà sabato 9 e domenica 31 maggio e prevede laboratori per bambini, momenti musicali e incontri culturali. La manifestazione è organizzata con il supporto e la collaborazione di Unica Reti.

Il festival dedicato alla biodiversità approda a Savignano con due appuntamenti al Parco ecologico del Rubicone (area Orti urbani, in via Rubicone Destra), con il supporto, la collaborazione e il contributo di Unica Reti, sabato 9 e domenica 31 maggio. Due pomeriggi di attività aperte a famiglie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Francavilla, Settimana Santa: fitto calendario di mostre, concerti e incontri culturaliLa città si apre a un percorso che intreccia fede, memoria e produzione culturale contemporanea. Teatro, incontri e musica: a Gambettola un 25 aprile di grandi appuntamenti culturaliGambettola si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per...