Trekking notturni laboratori di argilla e lezioni di yoga | al via la tre giorni Biodiversy Fest

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il parco di Villa Silvia Carducci sarà teatro di un evento che include trekking notturni, laboratori di argilla e lezioni di yoga. La manifestazione fa parte della “Primavera della Biodiversità – Natura, Scienza e Arte”, uno degli appuntamenti principali del BiodiversyFest 2026. Il festival, dedicato alla biodiversità, si svolge in diversi territori durante tutto il mese di maggio, coinvolgendo una serie di iniziative e attività per il pubblico.

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