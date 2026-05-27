Il bianco e il nero | gli addii agli antipodi di Guardiola e Conte

Guardiola ha lasciato il Manchester City, mentre Conte si è dimesso dal Napoli. Entrambi hanno annunciato ufficialmente l’addio alle rispettive panchine. Guardiola si è congedato al termine della stagione, mentre Conte ha interrotto il suo incarico in modo improvviso. Nessun dettaglio sui motivi delle separazioni è stato comunicato pubblicamente. Entrambi i tecnici hanno già trovato nuove opportunità o stanno valutando future mosse. Le squadre sono ora senza allenatore.

Guardiola e Conte hanno lasciato le rispettive panchine di Manchester City e Napoli: il confronto su come sia stato il loro finale. L’analisi comparata proposta da Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport evidenzia una dicotomia perfetta tra due allenatori vincenti, giunti al capolinea delle rispettive avventure. Da una parte Pep Guardiola, che saluta il Manchester City dopo un decennio epocale; dall’altra Antonio Conte, che lascia il Napoli dopo due anni intensissimi. Due piazze accomunate dal colore azzurro e due stadi carichi di emozione e gratitudine, ma due modi diametralmente opposti di calare il sipario. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La luce di Pep: amore e divertimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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