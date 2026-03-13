Follia? | gli anni ’70 in bianco e nero di Giorgio Lo Stimolo in mostra da Artètika

Da Artètika è aperta una mostra che espone fotografie in bianco e nero scattate negli anni ’70 all’interno dell’Ospedale San Salvi di Firenze. Le immagini sono state conservate per cinquant’anni e ritraggono le condizioni dei pazienti psichiatrici prima dell’approvazione della Legge Basaglia, quando molti di loro erano rinchiusi in strutture chiuse senza possibilità di libertà.

Immagini in bianco e nero, conservate in un cassetto per 50 anni e scattate all'interno dell'Ospedale San Salvi di Firenze, dove i malati di mente, prima della Legge Basaglia, venivano condannati a un ergastolo involontario. Solo adesso l'artista, architetto e fotografo siciliano, Giorgio Lo Stimolo, le ha portate alla luce e presenterà la sua mostra "Follia?" sabato 14 marzo, dalle ore 18 alla galleria Artètika di via Giorgio Castriota, 15 a Palermo, alle spalle di piazza Croci. Una mostra fortemente voluta dalle galleriste Gigliola Beniamino ed Esmeralda Magistrelli per la potenza delle immagini, "struggenti, come in un film neorealista, di Visconti de la Terra Trema, o di De Sica in Ladri di Biciclette".