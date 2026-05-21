Antonio Conte e gli addii annunciati Il filo rosso di una carriera vincente Quando all’Inter disse | Il progetto è solo all’inizio

Antonio Conte ha annunciato i suoi addii in diverse tappe della sua carriera, lasciando dietro di sé una traccia di successi e cambiamenti. Dalla sua esperienza al Napoli fino agli ultimi incarichi, il tecnico ha spesso confermato uno stile di lavoro caratterizzato da interventi rapidi e obiettivi immediati. Quando era all’Inter, aveva dichiarato che il progetto era solo all’inizio, lasciando intendere che non puntava a programmi a lungo termine. La sua carriera si è sempre sviluppata seguendo questo schema.

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