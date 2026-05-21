Antonio Conte e gli addii annunciati Il filo rosso di una carriera vincente Quando all’Inter disse | Il progetto è solo all’inizio
Antonio Conte ha annunciato i suoi addii in diverse tappe della sua carriera, lasciando dietro di sé una traccia di successi e cambiamenti. Dalla sua esperienza al Napoli fino agli ultimi incarichi, il tecnico ha spesso confermato uno stile di lavoro caratterizzato da interventi rapidi e obiettivi immediati. Quando era all’Inter, aveva dichiarato che il progetto era solo all’inizio, lasciando intendere che non puntava a programmi a lungo termine. La sua carriera si è sempre sviluppata seguendo questo schema.
di Giuseppe Colicchia Dal Napoli alla storia recente: Conte conferma il suo copione calcistico. Nessun progetto a lungo termine. Come all’Inter. La storia tra Antonio Conte e il Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Ancora una volta, la carriera del tecnico salentino segue uno schema ormai riconoscibile: arriva, costruisce, vince e poi sceglie di andare via. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nel corso degli anni Conte ha dimostrato di essere uno degli allenatori più incisivi del calcio europeo, ma anche uno dei meno inclini alla lunga permanenza. In media, infatti, la sua esperienza in un club dura circa due stagioni. Poi qualcosa cambia: divergenze sul mercato, tensioni interne, esigenze personali oppure la necessità di cercare nuove motivazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Antonio Conte Meltdown & Red Card During Napoli Draw with Inter Milan
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