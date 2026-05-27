È stato riferito che i calabroni, spesso considerati fastidiosi, possono risultare meno problematici rispetto alle api in alcune situazioni. L’esperto ha spiegato che non tutti gli insetti in casa sono nocivi: il calabrone è utile e lo scorpione è innocuo. La presenza di insetti come questi non sempre indica un pericolo immediato, e alcuni svolgono ruoli utili nell’ambiente domestico.

I calabroni? Nonostante la cattiva fama, in certe condizioni possono essere meno problematici delle api. Scorpioni e ragni, anche, non sono da temere. Se proprio ci si vuole preoccupare di insetti e altri animali che ‘infestano’ le case, allora meglio pensare alle zanzare, le cimici da letto e soprattutto. i topi. Nicola Bressi è un naturalista, zoologo, divulgatore, curatore al Museo di Storia Naturale. Nel suo utilissimo libro, “Coinquilini bestiali. Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra” (Aboca edizioni), ci guida, insetto dopo insetto, nel mondo della biodiversità casalinga. Decostruendo stereotipi e luoghi comuni su questi animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il bestiario degli insetti in casa, l’esperto: “Non tutti vengono per nuocere come le zanzare. Il calabrone è utile e lo scorpione innocuo”

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