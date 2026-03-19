Al Teatro Totò, dal 20 al 29 marzo, Ciro Ceruti porta in scena lo spettacolo “Non tutti i mali vengono per nuocere”. La rappresentazione si svolge in questi dieci giorni, coinvolgendo il pubblico in una narrazione che si svolge sul palco. La produzione vede protagonista Ceruti in un appuntamento che promette di coinvolgere gli spettatori con la sua interpretazione.

Al Teatro Totò dal 20 al 29 marzo Ciro Ceruti in scena con lo spettacolo “Non tutti i mali vengono per nuocere”. C’è un momento, nella storia recente, in cui il sorriso si è incrinato senza fare rumore. Ed è proprio in quella crepa, sottile e tagliente, che si insinua il nuovo lavoro di Ciro Ceruti, protagonista di “Non tutti i mali vengono per nuocere”, spettacolo che prosegue la stagione in abbonamento del Teatro Totò, sotto la direzione di Gaetano Liguori. Dal 20 al 29 marzo, lo spazio di via Foria si fa specchio di un’epoca, accogliendo una commedia che è, al tempo stesso, racconto popolare e riflessione amara, risata liberatoria e pugno nello stomaco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ciro Ceruti al Teatro Totò con “Non tutti i mali vengono per nuocere”

Articoli correlati

Leggi anche: Lo scomposto agitarsi di Trump accelera il declino Usa: non tutti i mali vengono per nuocere

Al Teatro Totò Rosario Minervini e Ciro Esposito con "La cicogna del vicino"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Prosegue...

Altri aggiornamenti su Ciro Ceruti

Temi più discussi: Enzo e Sal in tour: la commedia Sono cose che capitano approda a Salerno; Al Teatro Sardone di Altavilla Irpina la commedia Il Pidocchio; Marzo 2026, a quali eventi andare a Salerno; Ceruti: Amo Conte, ma andrà via. Napoli danneggiato, provo un grande dolore.

Ciro Ceruti al Teatro Totò: quando il sorriso incontra la crisiProsegue la stagione del Teatro Totò, diretto da Gaetano Liguori, con Non tutti i mali vengono per nuocere, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Ciro Ceruti, in scena dal 20 al 29 marzo al ... napoli.repubblica.it

Ciro Ceruti al Teatro Totò con Non tutti i mali vengono per nuocereC’è un momento, nella storia recente, in cui il sorriso si è incrinato senza fare rumore. Ed è proprio in quella crepa, sottile e tagliente, che si insinua il ... napolivillage.com

Enzo e Sal al Teatro Madrearte con la commedia "sono cose che capitano" ci Ficarra e Picone - regia Ciro Ceruti Venerdì 20 e Sabato 21 marzo ore 21 ancora pochi posti disponibili 3204260154 @enzoesalofficial #teatro #madreartevillaricca #villaric - facebook.com facebook