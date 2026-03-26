Lukaku non si presenta a Napoli, suscitando irritazione tra l’allenatore e la società. La decisione del giocatore di non rientrare in città ha provocato reazioni negative, anche se alcuni aspetti positivi sono stati riscontrati successivamente. La vicenda si è sviluppata nel giro di pochi giorni, con il giocatore che ha scelto di non rispettare gli accordi iniziali.

Tempo di lettura: 2 minuti Era stata accolta come una bella notizia, un attaccamento alla maglia incredibile e invece, a conti fatti, la scelta di Lukaku si è ritorta contro semplicemente perchè l’attaccante del belga ha deciso di non fare rientro a Castel Volturno. Il buon Romelu ha rinunciato a stare col Belgio per recuperare la forma e via tutti ad alzare il pollice rimarcando la grande scelta di Lukaku che ha dimostrato di voler essere dentro a questo finale di stagione che potrebbe regalare soddisfazioni inaspettate alla banda di Conte. I pollici in alto si sono trasformati in cori di disappunto ora che ha deciso deliberatamente di non ritornate a Napoli e restarsene a casa ed è un brutto segnale, o forse una fortuna a conti fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lukaku non torna a Napoli, Conte e società irritati ma non tutti i mali vengono per nuocere

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