Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno di Forza Italia che limita le dichiarazioni pubbliche degli avvocati. La proposta mira a ridurre le interviste e le comunicazioni dei legali che possono influenzare le indagini o i processi. La norma riguarda anche i professionisti del settore legale, che si vedranno imporre restrizioni sulla loro libertà di espressione in ambito pubblico.

Il bavaglio è servito. Stavolta non è per i magistrati, ma per gli avvocati. C’è una legge per tutti, anche per arginare gli exploit mediatici dei difensori. Ironia della sorte, a sottoscrivere il bavaglio per i legali è un avvocato, Pietro Pittalis di Forza Italia. “Avvocato cassazionista” recita il suo curriculum, “dopo una laurea con il massimo dei voti all’università di Firenze”. Sì, ricordate bene, Pittalis è proprio lo stesso che ha presentato la proposta di legge per punire, con multe fino a 100mila euro e tre anni di carcere, i giornalisti che violano il segreto. E adesso è sempre lui a sottoscrivere l’ ordine del giorno votato nell’ambito della riforma forense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “bavaglio” ora è anche per gli avvocati: alla Camera passa l’odg di Forza Italia contro i legali che parlano troppo

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