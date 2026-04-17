Nelle ultime ore, è stato approvato un ordine del giorno che si oppone al cosiddetto

Milano, 17 aprile 2026 – Che il “ Remigration Summit ” fosse diventato un caso politico in casa centrodestra era ormai chiaro da giorni. E che la vicenda potesse portare a conseguenze sul piano dei rapporti tra Lega e Forza Italia anche. Oggi, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno della presidente del consiglio comunale milanese, Elena Buscemi, che esprime la contrarietà del Comune all'evento di domani in piazza Duomo, i nodi sono venuti al pettine. E gli scenari si sono allargati a un appuntamento chiave, quello delle prossime elezioni amministrative. Spaccatura nel centrodestra. Il consiglio comunale ha approvato l’odg con 23 voti favorevoli, cinque contrari e tre astenuti (i consiglieri di Forza Italia Luca Bernardo, Deborah Giovanati e Manfredi Palmeri della lista Luca Bernardo sindaco).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Approvato odg contro Remigration Summit, centrodestra spaccato. La Lega incalza Forza Italia: vicine le comunali, diteci da che parte state

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