Visita guidata alla cripta e alla chiesa di Santa Sofia

Una visita guidata permette di scoprire la cripta e la chiesa di Santa Sofia, situate nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade. La chiesa medievale di Santa Sofia è considerata tra le più importanti di Padova e ha attirato l’attenzione di storici e studiosi nel corso degli anni, grazie alla sua lunga e complessa storia.

Situata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è una delle chiese medievali più interessanti di Padova, da sempre al centro di studi e racconti che ne hanno intrecciato una storia ricchissima. Inizieremo il nostro percorso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e ai suoi sotterranei La cripta e la chiesa di Santa Sofia di PadovaCostruita nel suburbio della città romana lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è la chiesa medievale di Padova...